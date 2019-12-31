"Сидів погано": легенда ММА осадив Олександра Ємельяненка

Легендарний російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Сергій Харитонов розкритикував Олександра Ємельяненка за сварку з братом Федором.

На думку колишнього чемпіона світової версії W5, Олександр поводиться некоректно, а також банально намагається привернути увагу до своєї персони.

Федір і Олександр Ємельяненко Facebook Олександра Емельяненко

"Олександр хайпує і все таке, це його справа, його особисте життя. Нікого не вчу, але просто говорю про те, що всього цього не було б, якби не було Федора, Олександр сидів би до сих пір. До цих пір не вийшов б після першого терміну. Він сидів дуже погано, бешкетував. Розкрутився б на другий, а потім на третій термін. Я так думаю. Багато близьких друзів передрікали Федору такий результат. Тим не менш Федір з усіма пересварився, але зробив все заради того, щоб Олександр вийшов", – цитує Харитонова "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федір Ємельяненко заявив, що брат для нього мертвий. У відповідь Олександр закликав опонента закрити рота.

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