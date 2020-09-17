Шведський стрибун першим в світі побив "вічний" рекорд Бубки. Відео

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс на шостому етапі Діамантової ліги встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною на турнірах під відкритим небом.

20-річному чемпіонові Європи-2018 на стадіоні у Римі підкорилася планка на висоті 6,15 м

Цей стрибок дозволив Дюплантісу побити досягнення українця Сергія Бубки, яке трималося 26 років і було названо "вічним рекордом". У 1994 році на Бубка стрибнув на 6,14 м.

Відзначимо, що на цьому ж етапі в секторі для стрибків у висоту золотий дубль оформили дві українські легкоатлетки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 роки тому 20-річний український легкоатлет Владислав Малихін встановив національний юніорський рекорд зі стрибків з жердиною на міжнародному турнірі в польському Жарі.

Уродженець Київської області побив багаторічна досягнення Сергія Бубки серед спортсменів U-20. Він показав результат 5.70 метрів і таким чином поліпшив рекорд української легенди на 15 сантиметрів.