Швед Дуплантіс побив рекорд Бубки: спортивні підсумки 17 вересня

Український "Колос" сенсаційно вийшов до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, а швед Арман Дуплантіс побив рекорд легендарного Сергія Бубки.

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Крім того, Теофімо Лопес зробив заяву про бій з Василем Ломаченком. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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