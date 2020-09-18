Швед Дуплантіс побив рекорд Бубки: спортивні підсумки 17 вересня

Український "Колос" сенсаційно вийшов до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, а швед Арман Дуплантіс побив рекорд легендарного Сергія Бубки.
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Крім того, Теофімо Лопес зробив заяву про бій з Василем Ломаченком. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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