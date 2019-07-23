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"Шок": український шанувальник Путіна розповів про страшну травму в UFC

1.6т Читати матеріал російською

Український боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Олексій Олійник, який став в 2014-му громадянином РФ, заявив, що не був у нокауті в своєму останньому бою проти американця Уолта Харріса.

За його словами, незважаючи на офіційний запис результату бою про нокаут, він ні на секунду не втрачав свідомість, а своє падіння і втрату концентрації назвав шоком від отриманої травми - перелому ноги.

Андрій Олійник

Андрій Олійник

fighttime.ru

"Я не пропустив удар коліном, і не був в нокауті, - заявив Олійник, відповідаючи на питання фанатів в Instagram. - Під час падіння я зламав ногу і отримав страшний больовий шок, тому не реагував на дії оточуючих. Але я ні на секунду не втрачав свідомості. Нога зламана, так. Але більше я не маю ніяких травм і пошкоджень. Прогноз по відновленню - шість тижнів, а потім працюємо далі ".

Олійник категорично виключив можливість завершення професійної кар'єри бійця.

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"Я не знаю, коли повішу рукавички на цвях. Поки думок таких не було. Думав про завершення кар'єри в 2001 році. Рік або півтора не бився. Одна з найсильніших якостей бійця - здатність піднятися після поразки. В цьому і полягає сила. Забрало опустив і пішов вперед до кінця", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боєць, який втік до Росії, Андрій Олійник після страшного нокауту потрапив до лікарні.

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Hartman Martha
Hartman Martha
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Получил ,и не оправдывайся. Россия -вперед твоя трусливая скрепа.
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