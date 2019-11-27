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29 листопада • оновлено в 12:14
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"Сходить з рук": США закликали до повного вигнання Росії з Олімпіад

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Глава антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгерт виступив із заявою щодо допінгового скандалу, за підсумками якого Росію можуть виключити на чотири роки з усіх турнірів.

"Росія продовжує порушувати міжнародні антидопінгові правила, вона тицяє WADA в око, і їй знову і знову це сходить з рук. WADA має протистояти цій шахрайській поведінці, як того вимагають правила й олімпійські цінності. Заходи, запропоновані комітетом відповідності, є неадекватними, особливо враховуючи, що обман постійно використовується в російському спорті, який контролюється урядом", – заявляє Тайгерт, якого цитує офіційний сайт американської організації.

"Сходить з рук": США закликали до повного вигнання Росії з Олімпіад

360tv.ru

На його думку, досвід Росії з попередніх Олімпіад – у Ріо-2016 і Пхьончхані-2018 – підштовхнув російських чиновників до того, щоб просто "знищити докази й зробити неможливим підтвердження того, чи існують насправді чисті російські спортсмени".

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"WADA необхідно стати жорсткішими. Потрібна повна заборона на участь росіян у Олімпіадах, наскільки це дозволяють чинні правила. Тільки така рішуча відповідь може привернути увагу Росії, змінити її поведінку, захистити сьогоднішніх чистих спортсменів, які змагатимуться в Токіо, і майбутні покоління російських атлетів", – зазначив глава USADA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ФІФА напередодні також прокоментували пропозицію WADA відсторонити Росію від міжнародних змагань.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допінговий скандал
Місце
США
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Если жуликов будут гнать из приличных обществ, то есть надежда, что они потихоньку начнут становиться людьми. Гоните в шею жуликов!
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Ckif UA Serjio
Ckif UA Serjio
Ціх рЮських тварин,треба гнати звідусіль,де тільки побачиш! Їх улюбленне змагання це ХТО ЖВАВІШЕ НАПЬЄТСЯ ! Тоді з'являються ДАМИ та дубасять їх як непотріб.Ось вам і СПОРТ!
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Я думаю голосование 150 на 10 за наложение санкций...пипец имидж России упал на уровень третих стран...правильним курсом товарищи идете!!!политика и спорт влияют друг на друга...
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
Ибрагимов Золтан, НАМ НА ЭТОТ РЕЙТИНГ ДО ПИЗДЫ.
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