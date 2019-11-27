"Сходить з рук": США закликали до повного вигнання Росії з Олімпіад

Глава антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгерт виступив із заявою щодо допінгового скандалу, за підсумками якого Росію можуть виключити на чотири роки з усіх турнірів.

"Росія продовжує порушувати міжнародні антидопінгові правила, вона тицяє WADA в око, і їй знову і знову це сходить з рук. WADA має протистояти цій шахрайській поведінці, як того вимагають правила й олімпійські цінності. Заходи, запропоновані комітетом відповідності, є неадекватними, особливо враховуючи, що обман постійно використовується в російському спорті, який контролюється урядом", – заявляє Тайгерт, якого цитує офіційний сайт американської організації.

360tv.ru

На його думку, досвід Росії з попередніх Олімпіад – у Ріо-2016 і Пхьончхані-2018 – підштовхнув російських чиновників до того, щоб просто "знищити докази й зробити неможливим підтвердження того, чи існують насправді чисті російські спортсмени".

"WADA необхідно стати жорсткішими. Потрібна повна заборона на участь росіян у Олімпіадах, наскільки це дозволяють чинні правила. Тільки така рішуча відповідь може привернути увагу Росії, змінити її поведінку, захистити сьогоднішніх чистих спортсменів, які змагатимуться в Токіо, і майбутні покоління російських атлетів", – зазначив глава USADA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ФІФА напередодні також прокоментували пропозицію WADA відсторонити Росію від міжнародних змагань.

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