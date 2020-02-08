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9 лютого • оновлено в 03:18
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Шевченко – Чукагян: де дивитися онлайн UFC 247

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Чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у найлегшій вазі Валентина Шевченко в суботу, 8 лютого, проведе захист свого титулу.

На другому номерному турнірі року UFC 247 в Х'юстоні представниця Киргизстану битиметься з американкою Кетлін Чукагян. До слова, цей поєдинок буде не єдиним титульним на турнірі. У головному бою вечора у напівважкій ваговій категорії поб'ються американці Джон Джонс і Домінік Рейєс.

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Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Бій Шевченко і Чукагян можна буде в ефірі телеканалу Setanta Sports. Орієнтовний час початку – о 5:00 неділі, 9 лютого, за київським часом.

Крім того, трансляцію з Х'юстона запланували британський BT Sport і грузинський Adjarsport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дуель поглядів бійців перед чемпіонським боєм на третьому номерному турнірі UFC 248 завершилася незвичайним шоу.

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Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Особа
Валентина Шевченко (UFC)
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