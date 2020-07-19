Шестиразовий чемпіон України нокаутував досвідченого росіянина в 1-му раунді в дебютному бою в UFC

Грузинський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Роман Долідзе (7-0), який шість разів вигравав чемпіонат України WWFC, ефектно дебютував в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

На "Бійцівському острові" розташованому на Ясi, поблизу міста Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати, 32-річний уродженець Батумі ударом коліном у голову нокаутував досвідченого росіянина Хадіса Ібрагімова (8-3).

Роман Долідзе в бою з Хадісом Ібрагімовим

Роман Долідзе із прапором Грузії

Роман Долідзе святкує перемогу над Хадісом Ібрагімовим

Долідзе переїхав в Україну в 2008 році, вступивши в Одеський національний морський університет. У 2014 році Роман став чемпіоном Європи з грепплінгу. У ММА Долідзе дебютував в 2016 році.

У червні 2018 року на турнірі WWFC 11 став чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WWFC, нокаутувавши у другому раунді бразильця Едера де Соузу. У грудні 2018 року на турнірі WWFC 13 захистив титул, перемігши технічним нокаутом поляка Міхала Пастернака.

На початку 2019 року підписав контракт із UFC.