Шанувальник терористів "ЛНР": скандальний американський боєць отримав російське громадянство

Американський боєць змішаних єдиноборств Джефф Монсон, відомий своєю любов'ю до "русского мира", отримав російське громадянство. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.

"Прийняти до громадянства Російської Федерації Монсона Джеффрі Вільяма, який народився 18 січня 1971 в Сполучених Штатах Америки", - йдеться в тексті указу.

Putin has granted Russian citizenship to @JeffMonson , reports Russia's TASS news agency. https://t.co/y8l4FGwrVS Recall that Monson, now a collector of passports it seems, was the first American to accept one from the so -called "Luhansk People's Republic." pic.twitter.com/EyYR3WcT1N