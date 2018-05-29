Шанувальник терористів "ЛНР": скандальний американський боєць отримав російське громадянство

Американський боєць змішаних єдиноборств Джефф Монсон, відомий своєю любов'ю до "русского мира", отримав російське громадянство. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.

"Прийняти до громадянства Російської Федерації Монсона Джеффрі Вільяма, який народився 18 січня 1971 в Сполучених Штатах Америки", - йдеться в тексті указу.

Putin has granted Russian citizenship to @JeffMonson , reports Russia's TASS news agency. https://t.co/y8l4FGwrVS Recall that Monson, now a collector of passports it seems, was the first American to accept one from the so -called "Luhansk People's Republic." pic.twitter.com/EyYR3WcT1N - Christopher Miller (@ChristopherJM) 29 травня 2018 р

Відзначимо, що 47-річний Монсон є чемпіоном світу з бразильському джиу-джитсу. Американець у вересні 2010 року отримав паспорт громадянина "ЛНР". Він неодноразово відвідував окупований Донбас, а також позував зі зброєю в руках разом з терористами. Боєць звинуватив Україну в розпалюванні війни на сході країни.

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