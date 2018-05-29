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Шанувальник терористів "ЛНР": скандальний американський боєць отримав російське громадянство

2.1тЧитати новину російською

Американський боєць змішаних єдиноборств Джефф Монсон, відомий своєю любов'ю до "русского мира", отримав російське громадянство. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.

"Прийняти до громадянства Російської Федерації Монсона Джеффрі Вільяма, який народився 18 січня 1971 в Сполучених Штатах Америки", - йдеться в тексті указу.

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Відзначимо, що 47-річний Монсон є чемпіоном світу з бразильському джиу-джитсу. Американець у вересні 2010 року отримав паспорт громадянина "ЛНР". Він неодноразово відвідував окупований Донбас, а також позував зі зброєю в руках разом з терористами. Боєць звинуватив Україну в розпалюванні війни на сході країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Сергій Козаченко два роки виступав за клуб з "ДНР".

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "Обозреватель".

Тема
MMA
Особа
Джефф Монсон
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