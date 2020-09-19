"Шахтар" збирається відкрити офіс на "Олімпійському" – ЗМІ

Максим Іншаков Інші види спорту 14:15, 19.09.2020 Оновлено: 14:15, 19.09.2020

Донецький "Шахтар" незабаром може відкрити клубний офіс на НСК "Олімпійський", повідомляє "Бомбардир" з посиланням на свої джерела.

За інформацією ЗМІ, "гірники" вже працюють над цим питанням.

"Шахтар" може влаштуватися на "Олімпійському"
"Бомбардир" з посиланням на свої джерела.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін назвав переїзд його команди на НСК "Олімпійський" виграшним для київського "Динамо".

Пізніше у Мінспорту розповіли, як "Динамо" і "Шахтар" будуть ділити "Олімпійський". Міністр Вадим Гутцайт впевнений, що переїзд "гірників" на головну арену країни – правильне і позитивне рішення.

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