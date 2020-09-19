"Шахтар" збирається відкрити офіс на "Олімпійському" – ЗМІ

Донецький "Шахтар" незабаром може відкрити клубний офіс на НСК "Олімпійський", повідомляє "Бомбардир" з посиланням на свої джерела.

За інформацією ЗМІ, "гірники" вже працюють над цим питанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін назвав переїзд його команди на НСК "Олімпійський" виграшним для київського "Динамо".

Пізніше у Мінспорту розповіли, як "Динамо" і "Шахтар" будуть ділити "Олімпійський". Міністр Вадим Гутцайт впевнений, що переїзд "гірників" на головну арену країни – правильне і позитивне рішення.