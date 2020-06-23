Шахістка Музичук виправдала ексукраїнку Лагно, яка отримала російське громадянство

Українська шахістка Анна Музичук виправдала свою колегу уродженку Львова Катерину Лагно, яка прийняла російське громадянство.

"Перейти з однієї федерації в іншу – вибір кожної окремої людини. Більш того, ніхто не знає всієї сукупності факторів, вплинули на це рішення. Ми з Катериною знайомі з п'яти років. Фактично, ми росли на одних турнірах, була запекла боротьба. Після її переходу в Російську Федерацію, ми не перестали спілкуватися. Я вважаю, що на людей не потрібно вішати кліше. Нехай кожен сам зробить свій власний висновок. Не буду говорити, що вона зрадниця. Це її вибір", – заявила шахістка в інтерв'ю виданню Tribuna.

Відзначимо, що в кінці грудня 2019 року, між Музичук та Лагно розгорілася неймовірна боротьба за титул чемпіонки світу з бліцу на першості планети, яка пройшла у Москві. Українка не зуміла випередити свою колишню співвітчизницю і посіла друге місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Музичук пояснила, чому їздить на турніри, які проходять у Росії.