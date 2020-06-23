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Шахістка Музичук виправдала ексукраїнку Лагно, яка отримала російське громадянство

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
1,0 т.
Катерина Лагно проти Анни Музичук

Катерина Лагно проти Анни Музичук

Українська шахістка Анна Музичук виправдала свою колегу уродженку Львова Катерину Лагно, яка прийняла російське громадянство.

"Перейти з однієї федерації в іншу – вибір кожної окремої людини. Більш того, ніхто не знає всієї сукупності факторів, вплинули на це рішення. Ми з Катериною знайомі з п'яти років. Фактично, ми росли на одних турнірах, була запекла боротьба. Після її переходу в Російську Федерацію, ми не перестали спілкуватися. Я вважаю, що на людей не потрібно вішати кліше. Нехай кожен сам зробить свій власний висновок. Не буду говорити, що вона зрадниця. Це її вибір", – заявила шахістка в інтерв'ю виданню Tribuna.

Відзначимо, що в кінці грудня 2019 року, між Музичук та Лагно розгорілася неймовірна боротьба за титул чемпіонки світу з бліцу на першості планети, яка пройшла у Москві. Українка не зуміла випередити свою колишню співвітчизницю і посіла друге місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Музичук пояснила, чому їздить на турніри, які проходять у Росії.

шахиГанна Музичук
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