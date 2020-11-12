Шахіст вдарив ножем суперницю за надто хорошу гру

Британський шахіст був засуджений до трьох років в'язниці після того, як він у п'яному вигляді завдав своїй суперниці ножові поранення.

Як повідомляє Daily Mail, 56-річний Ян Льюїс тричі вдарив сусідку Луїзу Бейлі кухонним ножем за те, що вона грала дуже добре.

Ян Льюїс Daily Mail

Інцидент стався у будинку Льюсу. Люди похилого віку вирішили випити і зіграти в шахи. Під час гри британець почав висловлювати невдоволення ходом поєдинку, а потім висміяв здатності суперниці і тричі вдарив її холодною зброєю.

В результаті Бейлі довелося звернутися в лікарню, де їй зашили рани на тілі, стегні і руці.

"Це було не просто в момент божевілля. Він вдарив її тричі. Пощастило, що Люіс не пробив артерію і не заподіяв більш серйозної шкоди", – заявив суддя під час слухання справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний інцидент відбувся у Львові. Шахіст прийшов в гості до суперника і декількома ударами по голові забив того до смерті.