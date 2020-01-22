Серроне відсторонили від боїв після поразки МакГрегору

Американський боєць ММА Дональд Серроне може пропустити до 6 місяців після бою з ірландцем Конором МакГрегором на турнірі UFC 246.

Як повідомляє MMA Junkie, Серроне отримав ряд пошкоджень після ударів опонента – перелом носа і легкий перелом очної орбіти. Йому належить пройти лікування, яке може виявитися досить тривалим.

МакГрегор нокаутував Серроне за 40 секунд

На даний момент Атлетична комісія штату Невада випустила медичну заяву, відповідно до якої боєць відсторонений від змагань як мінімум до 18 лютого. Після додаткового обстеження карантин Серроне може бути продовжений до півроку.

На рахунку 36-річного американця 36 перемог і 14 поразок на турнірах ММА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій МакГрегор – Серроне завершився нокаутом у виконанні ірландця вже на 40-й секунді. Відразу після поєдинку Серроне був доставлений в лікарню.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!