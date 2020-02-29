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1 березня • оновлено в 00:06
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Сергій Адамчук програв в чемпіонському бою Glory 75

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Відомий український кікбоксер Сергій Адамчук (11-7, 0 КО) програв Петчпонамрунгу Кіатмукао (Таїланд) і не зміг стати чемпіоном світу в напівлегкій вазі.

Адамчук - Петч

Адамчук - Петч

5-рарундовий бій 29-річного уродженця Кривого Рогу на турнірі Glory 75, що проходив в нідерландському Утрехті, завершився одноголосним рішенням суддів 49:45.

Матч почався непросто для українця. Петч впевнено і потужно працював лоу-кичками, змушуючи Сергія більшу частину часу проводити в захисті. Адамчук не міг ніяк влаштується до дій чемпіона, знайти дистанцію і свій удар. Наш співвітчизник перші два раунди перечікував в захисті, замість того, щоб атакувати.

У Сергія не виходило ні підійти на зручну відстань, ні контратакувати. Він брав довгі паузи під час бою, ніби не знаючи, як і чим пробити оборону тайця.

У 4-м і 5-м раунді ситуація в рингу кардинально не змінилася. Український кікбоксер, тотально програючи за очками, так і не зміг донести нокаутуючий удар, щоб вирвати перемогу.

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Нагадаємо, що Адамчук став претендентом на чемпіонський пояс 22 грудня, коли в напруженому бою побив росіянина Олексія Ульянова (29-7-1, 7 КО)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді Адамчук здобув яскраву перемогу над мексиканцем Абрахамом Відалесом на турнірі Glory 72, який пройшов в Чикаго (США).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
кікбоксинг
Особа
Сергiй Адамчук
Місце
Нідерланди Утрехт
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