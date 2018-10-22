Серфер-нудист буцнув акулу і поплатився - фотофакт

В Австралії на серфера напала акула. Спортсмен викликав агресію тварини, випадково штовхнувши його.

Інцидент стався на нудистському пляжі Самурай неподалік від Ньюкасла, штат Новий Південний Уельс. 51-річний Пол Кенні плавав, лежачи на серфі. Він збирався "зловити останню хвилю", випадково опустив голову занадто низько і буцнув акулу, яка пропливала знизу.

У відповідь риба вкусила його за праву руку і потягнула вниз.

"Мені здається, моя рука діставала до її глотки. Вона повернулась і клацнула зубами. На щастя, потрапила не по артерії", - розповів австралієць в інтерв'ю Newcastle Herald. Він бив її, поки риба не розслабила хватку і не спливла.

Тоді чоловік швидко побіг до берега, притримуючи поранену руку. "Кров була всюди, і я сподівався, що акула не повернеться", - додав Кенні. Інші відвідувачі пляжу допомогли йому вибратися з води, перев'язали рану і викликали лікаря.

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Пол Кенні Newcastle Herald

У лікарні австралійцю зашили рану. Через глибину укусу лікарям довелося зробити близько 20 швів. Кенні залишається в лікарні, його стан стабільний. Він зізнається, що не тримає зла на акулу: "Я був у її світі. Вона пливла кудись у своїх справах, а я її вдарив, ну й отримав здачу".

Відзначимо, що не так давно, сестри-серфінгістки, що підкорили мережу розмірами бюстів, похвалилися пікантними фото в бікіні.