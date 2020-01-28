Секс із колишнім: 11-кратну чемпіонку світу заразили допінгом

11-кратну чемпіонку світу в гонках на каное Лоренс Венсан-Лапуант визнали невинною у допінг-скандалі після того, як в її організмі були знайдені заборонені речовини, які спортсменка пояснила сексом.

У 27-річної спортсменки було знайдено лігандрол. Зі слів каноїстки, допінг потрапив у її організм після сексу з колишнім хлопцем. Спортсменка заявила, що це сталося в результаті інтенсивного обміну рідинами.

Instagram Лоренс Венсан-Лапуант

Сайт Міжнародної Федерації каное 27 січня повідомив, що канадка не вживала допінг свідомо. Були взяті до уваги її свідчення, виходячи з яких було зроблено висновок, що Венсан-Лапуант стала жертвою зараження третьою стороною. Їй дозволили відновити тренування та повернутися до змагань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська легкоатлетка Катерина Табашник, яка виступає в стрибках у висоту, була дискваліфікована за вживання допінгу на 19 місяців.

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