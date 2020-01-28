Головна Новини
28 січня • оновлено в 04:54
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Секс із колишнім: 11-кратну чемпіонку світу заразили допінгом

1.1т
Читати матеріал російською

11-кратну чемпіонку світу в гонках на каное Лоренс Венсан-Лапуант визнали невинною у допінг-скандалі після того, як в її організмі були знайдені заборонені речовини, які спортсменка пояснила сексом.

У 27-річної спортсменки було знайдено лігандрол. Зі слів каноїстки, допінг потрапив у її організм після сексу з колишнім хлопцем. Спортсменка заявила, що це сталося в результаті інтенсивного обміну рідинами.

Новини
"Не написала ж, що л***о": Мілевському пригадали секс із Канделакі

Секс із колишнім: 11-кратну чемпіонку світу заразили допінгом

Instagram Лоренс Венсан-Лапуант

Сайт Міжнародної Федерації каное 27 січня повідомив, що канадка не вживала допінг свідомо. Були взяті до уваги її свідчення, виходячи з яких було зроблено висновок, що Венсан-Лапуант стала жертвою зараження третьою стороною. Їй дозволили відновити тренування та повернутися до змагань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська легкоатлетка Катерина Табашник, яка виступає в стрибках у висоту, була дискваліфікована за вживання допінгу на 19 місяців.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
допінговий скандал
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги