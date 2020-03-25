Легенда рестлінгу Халк Хоган отримає 110 мільйонів доларів як компенсацію від Cox Radio через секс-відео з його участю, яке опинилося в мережі.

Як повідомляє інформагентство MSN, Хоган прийшов до "конфіденційної" угоди з радіостанцією та її ведучими, яких він звинуватив у навмисній публікації та розповсюдженні відеозапису.

Халк Хоган Еспрессо TV

Відзначається, що спочатку рестлер вимагав від сайту Gawker, на якому з'явився цей ролик, 141 млн доларів, але погодився на 31 мільйон, оскільки це призвело до банкрутства компанії. Інші 110 мільйонів він хотів отримати від Cox Radio і ведучих радіостанції.

Секс-відео за участю Хогана і дружини його найкращого на той момент друга було записано ще у 2007 році, але вперше з'явилося в мережі в 2012 році.

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