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13 лютого • оновлено в 01:02
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Секс-скандал із МакГрегором: ексчемпіона UFC викрили в зраді

1.5т
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Ірландський боєць UFC Конор МакГрегор знову опинився в центрі скандалу. Ексчемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату зняли в ліжку поряд із невідомою жінкою.

У мережі з'явилося відео, на якому Конор спить у ліжку, а невідома дівчина в цей час кривляється на камеру під трек "Girls Have Fun" репера Tyga. Дата зйомки при цьому залишається невідомою. Деякі користувачі соцмереж припускають, що на відео насправді не МакГрегор, а схожа на нього людина. Інші запевняють, що це все-таки Конор, звернувши увагу на схожі татуювання і годинник.

Відео в твіттері @ jamesharr123 на момент публікації цієї новини зібрало вже близько мільйона переглядів. Автор стверджує, що він уже заблокований МакГрегором у соцмережах.

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Відзначимо, що МакГрегор із 2008 року перебуває у стосунках зі своєю подругою Ді Девлін. У пари двоє дітей. Їхня перша дитина народилася 5 травня 2017 року, друга – 4 січня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий ексчемпіон UFC МакГрегор висловився про Трампа й отримав яскраву відповідь.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Конор МакГрегор
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Донна Векич
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Екатерина Александрова
Победа Екатерины Александровой с форой в -1,5 гейма
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Петра Квитова
Победа Петры Квитовой со счетом 2:0
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Уго Умбер
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1.80 Сделать ставку
Диего Шварцман
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Федерико Дельбонис
Победа Диего Шварцмана со счетом 2:0
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