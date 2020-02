Секс-скандал із МакГрегором: ексчемпіона UFC викрили в зраді

Ірландський боєць UFC Конор МакГрегор знову опинився в центрі скандалу. Ексчемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату зняли в ліжку поряд із невідомою жінкою.

У мережі з'явилося відео, на якому Конор спить у ліжку, а невідома дівчина в цей час кривляється на камеру під трек "Girls Have Fun" репера Tyga. Дата зйомки при цьому залишається невідомою. Деякі користувачі соцмереж припускають, що на відео насправді не МакГрегор, а схожа на нього людина. Інші запевняють, що це все-таки Конор, звернувши увагу на схожі татуювання і годинник.

Still can not believe Conor Mcgregor hooked up with my sleep paralysis demon pic.twitter.com/KBmLypGw95