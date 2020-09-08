Секс-символ UFC захворіла на COVID-19 і показала себе під час хвороби

Знаменита дівчина-боєць жіночого найлегшій дивізіону Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Пейдж ВанЗант яку називають секс-символом промоушена через кохання до голих знімків, заразилася на коронавірус.

26-річна американка повідомила про це в Instagram, прикріпивши відео зі спальні, де вона разом зі своїм чоловіком Остіном Вандерфордом відчуває на собі всі "принади" хвороби.

"Що ж... ми офіційно хворі. Отже, Остін почав хворіти, і тест виявився позитивним. На наступний день я почала хворіти, і в останні кілька днів мiй стан погіршувався. Сьогодні відчуваю себе абсолютно жахливо. У мене температура 38.9 і маса інших симптомів", – поскаржилася пiдписникам ВанЗант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після знімка, на якому Пейдж на карантині тренується разом зі своїм хлопцем голою, а також кадрів, де американка зображена оголеною на кухні і на балконі, вона опублікувала знімки зі своїх голих ігор.

Пізніше ВанЗант пояснила, чому вирішила опублікувати відверті фотографії з чоловіком.