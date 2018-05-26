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Секс-символ ММА з Росії зганьбилася на турнірі

4.1тЧитати новину російською

Російський боєць змішаного стилю (ММА) Анастасія Янькова, яку через яскраву зовнішнiсть називають секс-символом дивізіону, зазнала першої поразки в кар'єрі.

27-річна москвичка без шансів програла британської спортсменці Кейт Джексон в бою на турнірі Bellator 200 в Лондоні.

Рахунок суддівських записок - 30:26, 30:26, 29:27 на користь британки.

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Янькова - володарка Кубка Росії з тайського боксу. На рахунку росіянки п'ять боїв (три в Bellator), в яких вона здобула п'ять перемог. В активі 31-річної Джексон 10 перемог, три поразки і одна нічия.

Раніше Янькова показала, як виглядає обличчя у дівчат після серйозного бою.

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Тема
MMA
Особа
Анастасія Янькова
Місце
АнгліяЛондон
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