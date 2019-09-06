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8 вересня • оновлено в 11:39
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Щось знають про допінг? У Росії очікують провалу на Олімпіаді-2020

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Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков оголосив медальний план для збірної Росії на Олімпіаді-2020 в Токіо.

Як заявив глава російського відомства, їхня команда може розраховувати на головному турнірі чотириріччя на 40-50 медалей.

Щось знають про допінг? У Росії очікують провалу на Олімпіаді-2020

Згідно з прогнозами ОКР, у Токіо поїдуть майже 300 спортсменів із РФ. Це значно менше, ніж було на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро чотири роки тому (387 атлетів) — щоправда в Ріо поїхала значно усічена команда. Тоді через допінгову дискваліфікацію були відсутні представники легкої та важкої атлетики, було урізано кількість атлетів в інших видах.

У Бразилії збірна Росії завоювала 56 нагород, із яких 19 золотих, і стала четвертою в загальнокомандному заліку. Так, 40-50 медалей — найімовірніше, не вистачить, щоб претендувати навіть на місце в трійці кращих команд, пише "Чемпіонат".

До початку допінгового скандалу, делегація Росії на літніх Іграх-2012 у Лондоні становила 436 спортсменів. У столиці Великобританії атлети РФ завоювали 81 медаль (24 золотих). Правда, потім підсумки Ігор були переглянуті на підставі повторної перевірки тих же допінг-проб. І кількість медалей російських спортсменів скоротилася до 70 (20 золотих).

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На Олімпійських іграх у Токіо буде представлено більше видів спорту, ніж на попередніх змаганнях. Збільшиться і кількість медалей. З огляду на це, план на 40-50 медалей для команди Росії викликає подив і є занадто слабким результатом, повідомляє ЗМІ. Точно так само дивно виглядає і включення в заявку лише 300 спортсменів.

"Можливо, в ОКР знають про результати дослідження допінг-проб із Московської лабораторії, переданих ВАДА, набагато більше, ніж говорять? Звідки такі скромні очікування? Або в ОКР знають щось, чого не знають усі. Або це заниження очікування із суто бюрократичною метою виконати й перевиконати план", — пише журналіст видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що збірна Росії зможе виступити без обмежень під своїм прапором на літніх Олімпійських іграх 2020 року.

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Тема
Олімпіади-2020
Місце
Росія
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Нем Александр
Нем Александр
Нормальные ожидания, после таких-то ударов. Но меня больше интересуют наши ожидания, по нашим спортсменам. Сколько мы планируем - 1-3, а сколько из них золотых?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
А что ?? кассапское жулье все еще пускают на Олимпиады ???
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