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3 лютого • оновлено в 23:48
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"Ще раз побити цього придурка?" Хабіб образив Конора і відмовився від $100 млн

2.1т
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Росіянин Хабіб Нурмагомедов заявив, що не зацікавлений у проведенні реваншу з ірландською зіркою Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конором МакГрегором.

Чемпіон легкої ваги при цьому образливо відгукнувся про суперника, якого переміг задушливим прийомом в четвертому раунді бою у 2018 році.

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"Ненавидить Конора": глава UFC розповів про реванш Хабіб – МакГрегор

Хабіб – Конор

Хабіб – Конор

"Мені нецікавий реванш з МакГрегором. Якщо запропонують 100 мільйонів доларів? Є багато видів спорту, куди можна вкласти такі гроші. А мені навіщо 100 мільйонів за те, щоб я цього придурка ще раз побив?" – цитує Хабіба портал Sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов різко звернувся до глави промоушина Дани Уайта через слова менеджера про організацію реваншу росіянина з Конором МакГрегором.

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Читайте всі новини по темі "МакГрегор – Нурмагомедов" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
МакГрегор – Нурмагомедов UFC
Особи
Хабiб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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