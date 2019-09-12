"Ще перед боєм сказав": Хабіб розкрив хитрість, яка допомогла перемогти Пор'є

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов розповів про хитрощі, яка допомогла йому перемогти американця Дастіна Пор'є.
"Пор'є фізично міцний. Не чекав, що він буде слизьким. Я був готовий до його гільйотини в кінці бою. Ще перед поєдинком сказав, що віддам йому шию з метою, щоб він витратив сили. А коли віддав шию, то вже довелося поквапитися. Пор'є виявився дуже міцним суперником. Набагато міцнішим, ніж Макгрегор", - заявив Нурмагомедов по прильоту в Дагестан.
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Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня Нурмагомедов повторно захистив пояс чемпіона, здолавши в третьому раунді задушливим прийомом Дастіна Пор'є.
Відзначимо, що після зустрічі дагестанець знову, як і в бою з Макгрегором, вистрибнув з сітки, що оточував октагон.
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