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13 вересня • оновлено в 01:54
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"Ще перед боєм сказав": Хабіб розкрив хитрість, яка допомогла перемогти Пор'є

1.4т Читати матеріал російською

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов розповів про хитрощі, яка допомогла йому перемогти американця Дастіна Пор'є.

"Пор'є фізично міцний. Не чекав, що він буде слизьким. Я був готовий до його гільйотини в кінці бою. Ще перед поєдинком сказав, що віддам йому шию з метою, щоб він витратив сили. А коли віддав шию, то вже довелося поквапитися. Пор'є виявився дуже міцним суперником. Набагато міцнішим, ніж Макгрегор", - заявив Нурмагомедов по прильоту в Дагестан.

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Путін зустрівся з Хабібом і висловився про удушення американця

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня Нурмагомедов повторно захистив пояс чемпіона, здолавши в третьому раунді задушливим прийомом Дастіна Пор'є.

Відзначимо, що після зустрічі дагестанець знову, як і в бою з Макгрегором, вистрибнув з сітки, що оточував октагон.

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Тема
Хабіб – Пор'є
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Тег
Новини Росії
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