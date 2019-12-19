"Ще діти!" Путін розсміявся, відповідаючи на запитання про рішення WADA

Питання про санкції до російського спорту викликало нервову реакцію у Володимира Путіна на пресконференції. Президент РФ засміявся, заявивши про несправедливе, на його думку, покарання за допінг.

Рішення WADA він назвав таким, що не відповідає здоровому глузду.

Пресконференція Володимира Путіна

"Що стосується допінгу, то рішення було ухвалено щодо виступу наших спортсменів під нейтральним прапором на минулій Олімпіаді. Тепер за те ж саме карають ще раз. У жодній правовій системі світу ніколи такого не було. Будь-яке покарання має бути індивідуальним. І якщо хтось в чомусь конкретно викритий, тоді покарання справедливе. Але якщо у нас більшість спортсменів "чисті", то як можна накладати санкції?" – зазначив Путін.

Також він знову заявив про порушення Олімпійської хартії і "політичний характер" рішення WADA.

Пресконференція Володимира Путіна

"У нас дівчата в фігурному катанні виступають зовсім молоді. Ще діти майже. Який стосунок вони мають до допінгу? Та ніякий! (Сміється.) Це рішення WADA суперечить Олімпійській хартії. Не може країна виступати під нейтральним прапором, якщо немає претензій до чинного олімпійському комітету. Крім того, наше РУСАДА формувалося в тісній співпраці з WADA. Ми навіть керівників вибирали за їхніми рекомендаціями. Все, що я сказав, дає підстави вважати, що рішення WADA, на жаль, має політичне забарвлення", – додав президент РФ.

Пресконференція Володимира Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Путін пригрозив судом у відповідь на рішення WADA про санкції до Росії.

міністерство юстиції США опублікувало сенсаційний звіт про розслідування ФБР, де передбачається, що Володимир Путін зізнався у підкупі Росією керівництва ФІФА при виборі країни-господарки ЧС з футболу-2018.

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