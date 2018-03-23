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Савченко здорової людини: олімпійська чемпіонка з України встановила два світових рекорди

2.3тЧитати новину російською

Олімпійська чемпіонка Пхенчхана Альона Савченко, яка виступає в парному катанні за Німеччину, стала чемпіонкою світу. При цьому фігуристці вдалося оновити два світові рекорди.

За свою довільну програму Савченко та її партнер Брюно Массо набрали неймовірні 162,86 бали. У сумі за прокат двох програм у україно-франко-німецької пари вийшло 245,84 бала, що також стало новим кращим досягненням планети. Для екс-українки це вже шостий чемпіонський титул і перший в парі з Массо.

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Найближчі суперники Савченко і Массо, росіяни Євгенія Тарасова і Володимир Морозов, відстали від рекордсменів майже на 20 пунктів. Третє місце зайняла пара Ванесса Джеймс-Морган Сіпре, яка представляє Францію. У них - 218,36 балів.

Нагадаємо, Олена Савченко є уродженкою Обухова Київської області. Під німецьким прапором 34-річна спортсменка виступає з 2004 року.

Як повідомляв "Обозреватель", український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко зробив гучну заяву про перспективи нашої країни.

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Тема
фігурне катання
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