Рятувалися втечею: фанати напали на гандболістів в фіналі битви за Олімпіаду-2020 і зірвали матч

Грандіозним скандалом завершився фінальний матч чемпіонату Африки з гандболу 2020 року, який відбувся у Тунісі.

У вирішальній грі, де крім самого трофея розігрувалася путівка на Олімпійські ігри в Токіо, господарі приймали свого найпринциповішого суперника – збірну Єгипту. "Орли Карфагена", яких підтримували 12 тисяч відданих фанатів, сподівалися на перемогу, але в підсумку все склалося не на їх користь – 23:27.

Crazy scenes in Tunisia! The Egyptian team have been evacuated after a player was attacked by a fan and objects were thrown after the team! #handball pic.twitter.com/U6yuahbsW9