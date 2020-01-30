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30 січня • оновлено в 04:06
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Рятувалися втечею: фанати напали на гандболістів в фіналі битви за Олімпіаду-2020 і зірвали матч

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Грандіозним скандалом завершився фінальний матч чемпіонату Африки з гандболу 2020 року, який відбувся у Тунісі.

У вирішальній грі, де крім самого трофея розігрувалася путівка на Олімпійські ігри в Токіо, господарі приймали свого найпринциповішого суперника – збірну Єгипту. "Орли Карфагена", яких підтримували 12 тисяч відданих фанатів, сподівалися на перемогу, але в підсумку все склалося не на їх користь – 23:27.

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Невдача їх улюбленців розлютила шанувальників збірної Тунісу, які в кінцівці зустрічі атакували гравців з Єгипту. Спочатку в гандболістів полетіли сторонні предмети, а потім кілька фанатів просто накинулися на спортсменів, через що виникла бійка.

Лише втручання поліції допомогло втихомирити туніських вболівальників, але представникам правопорядку довелося на кілька хвилин вивести команди з майданчика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США матч баскетбольних команд в Національній студентській лігзі завершився грандіозним побоїщем.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Олімпіади-2020 Гандбол
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