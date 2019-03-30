Румунський боєць нокаутував суперника "ударом торнадо" - відео

Румунський спортсмен Едуард Гофенку здобув перемогу на турнірі Colosseum Tournament XI. Кікбоксер у ваговій категорії до 81 кг неймовірним ударом відправив в нокаут голландця Томаса Доеве.
Румунський боєць завершив поєдинок в першому раунді. Притиснувши суперника до канатів, Гофенку з розвороту потужним ударом ногою нокаутував суперника. Цей прийом також відомий під назвою "торнадо". Доеве присів на канвас і втратив свідомість.
Едуард Гофенку - Томас доївши
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Ентоні Петтіс добув ефектну перемогу над Стівеном Томпсоном на турнірі в Нешвіллі.32-річний Петтіс відштовхнувся від клітки і завдав 36-річному Томпсону удар кулаком в стрибку.
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