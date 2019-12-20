П'ять спортивних федерацій України виступили із заявою до президента України Володимира Зеленського та спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Причиною звернення стало рішення Кабміну зупинити у грудні фінансування роботи федерацій підлогу олімпійських видів спорту. Асоціації регбі, хокею, боксу, баскетболу та легкої атлетики звернули увагу керівництва країни на те, що підготовка до старту в Токіо-2020 знаходиться під загрозою зриву.

"Вже зараз у федерацій виникла заборгованість за послуги, надані протягом 2019 року. З цієї причини спортсменам доводиться скасовувати тренувальні збори, щоб уникнути зростання боргів. Припинення фінансування саме у цей період руйнує всі зусилля, які були витрачені на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор протягом попередніх трьох з половиною років. Багаторічна праця тренерів, спортсменів, менеджменту може бути зруйнована моментально в той час, коли до досягнення поставлених цілей залишається зробити останні кроки", – йдеться в зверненні.

"Ми не просимо у держави милостиню, не вимагаємо додаткових благ для наших видів спорту. Ми звертаємося до вас із єдиною метою – виконати у повному обсязі зобов’язання з фінансування згідно з договорами, які було укладено між федераціями та профільним Міністерством, яке уособлює в собі державу", – додали федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України прийняв рішення про так званий внутрішній дефолт. Кабмін заморозив виплати за всіма бюджетними програмами, крім захищених статей, а держбюджет за підсумками року недоотримав 105 млрд грн.

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський закликав прем'єр-міністра країни Олексія Гончарука піти у відставку.

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