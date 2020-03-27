Розвал українського спорту? До Зеленського звернулися з різкою вимогою

Представники 20 українських спортивних федерацій написали лист президенту України Володимиру Зеленському з питання можливого скорочення витрат на спорт у 2020 році.

Раніше Кабінет міністрів України запропонував урізати бюджет спортивної галузі на 55%. У відповідь національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту виступили з різкою критикою такого рішення.

"Шановний пане Президенте України! Шановний пане голово Верховної Ради України, шановні пані та панове народні депутати України! Ми, представники національних спортивних федерацій України звертаємося до вас через надзвичайну стурбованість, викликану пропозицією Кабінету Міністрів України щодо безпрецедентного скорочення запланованого на 2020 рік фінансування спорту у нашій країні.

Слід зазначити, що спортивна галузь України, особливо у сегменті спорту найвищих досягнень, вже зазнала значних втрат через пандемію коронавірусу COVID-19. Скасовано багато національних та міжнародних змагань, відтерміновано проведення Олімпійських та Паралімпійських Ігор, відмінені тренувальні збори, взагалі порушено весь тренувальний процес. Для відновлення – необхідні час та адекватна фінансова підтримка.

Ми розуміємо, що пандемія коронавірусу COVID-19 становить значні виклики для нашої держави. Успішна боротьба з хворобою потребує додаткових ресурсів. Але наразі складається враження, що спорт хочуть зробити донором для їх видобутку, замість рівномірного розподілення цього навантаження між різними галузями. Не треба забувати, що після того, як пандемія відступить, продовжиться життя. І якщо сьогодні підтримати пропозицію Кабінету міністрів України, щодо зменшення фінансування спорту, то завтра цього самого спорту в Україні фактично не залишиться!

Існує мінімально необхідна межа, за якою спорт зникає: втрачаються фахівці і атлети, руйнуються базові речі, без яких поновити спортивний процес буде дуже важко, довго й занадто витратно. Будуть зруйновані багаторічні напрацювання, кар’єри багатьох спортсменів будуть зламані, провідні тренери знов за першої можливості від’їдуть за кордон.

Екосистема нашого спорту отримає найпотужніший удар після якого може й не оговтатися. Такого скорочення не пропонували ані під час кризи 2008-2009 років, ані у буремний 2014 рік, розуміючи наслідки таких дій.

Так, враховуючи чинні обставини, серед яких, в тому числі й відтермінування Олімпійських та Паралімпійських ігор, можна вираховувати об’єктивну суму, на яку відносно безболісно можна скоротити видатки на спортивну галузь протягом 2020 року. Для цього потрібно залучити представників Міністерства молоді та спорту України, Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту та Національні Федерації з видів спорту.

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Справедливим було б вираховувати із запланованого бюджету ті заходи, що не відбулися. Але багатьом атлетам треба ще вести боротьбу за Олімпійські ліцензії, відстоювати честь країни на Світових та Європейських чемпіонатах, а також якісно готуватися до Олімпійських ігор в Токіо, які хоча і перенесено, але вони все одно відбудуться. І всі ми хочемо, щоб на головному старті чотириріччя Гімн України якнайчастіше лунав на увесь світ, прославляючи нашу державу.

Лише після консультацій вважаємо за можливе приймати будь-яке рішення щодо цього питання, якщо на меті не стоїть повне знищення спортивної галузі!", – написано в тексті звернення.

Звернення підписали голови національних федерацій біатлону, легкої атлетики, хокею, волейболу, карате, тенісу, важкої атлетики, спортивної та греко-римської боротьби, гімнастики та інших.

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