Розстріл сім'ї у Калінінграді: вбитий виявився чемпіоном СРСР з гірських лиж

Вадим Янголенко, застрелений разом із вагітною дружиною Дар'єю Єфімовою на очах у 13-річного сина в центрі Калінінграда, виявився колишнім чемпіоном СРСР з гірських лиж.

"У 1985 році Вадим Янголенко увійшов в історію Красноярського краю, ставши першим чемпіоном СРСР серед красноярців, йому було тоді всього 18 років. Він виграв змагання у слаломі на схилах Чимбулака. Гірськолижним спортом займався з 7 років і неодноразово ставав переможцем і призером юнацьких та Всесоюзних змагань", – написано на офіційному сайті Федерації гірськолижного спорту РФ.

Вадим Янголенко і Дарина Єфімова новий Калінінград

Вбивцею виявився 63-річний Фазіль Байрамов, який спробував накласти на себе руки після злочину, але помер вже в лікарні. Причиною конфлікту став поділ місця на ринку.

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