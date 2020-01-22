"Розмахував стволом": стало відомо про дику витівку Ємельяненка перед арештом

Російський боєць ММА Дмитро Смоляков розповів нову інформацію про поведінку знаменитого важковаговика Олександра Ємельяненка, який був арештований за п'яний дебош в ніч на 21 січня.

Зокрема, Смоляков розповів, що за два тижні до поєдинку з пауерліфтером Михайлом Кокляєвим Олександр Ємельяненко зайшов до супермаркету зі зброєю.

Олександр Ємельяненко rbc.ru

"Чи знаєте ви, що Саша Ємельяненко зайшов зі стволом в супермаркет за два тижні до бою з Кокляєвим? Він розмахував стволом. Переполошилися всі і не стали давати розголос, щоб черговий резонанс не внести", – описав подію Смоляков. Його слова наводить YouTube-канал Вісник ММА.

За його словами, він не знає, чи була зброя справжньою.

"Не знаю, справжній був ствол чи ні. Люди приїхали і вилучили всю інформацію з жорсткого диска. Після цього Ємельяненка відвезли на крапельниці", – додав Смоляков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 січня Олександра Ємельяненка заарештували за п'яний дебош в селищі Супсех, де він готувався до поєдинку проти Магомеда Ісмаїлова.

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