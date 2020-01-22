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22 січня • оновлено в 05:51
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Розлючений чоловік побив підлітка на шкільному турнірі з боротьби

1.1т
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Дивний інцидент стався на шкільному турнірі з боротьби в Північній Кароліні (США).

Під час однієї з сутичок учасник застосував до суперника небезпечний прийом, після чого моментально з трибун на майданчик вибіг батько молодого спортсмена, що програв. Кремезний чоловік з розбігу врізався в хлопця і збив його з ніг, після чого почав бити. За інформацією Eurosport, у справу втрутилася поліція і нестриманого чоловіка заарештували.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час турніру з боксу в Назрані (Інгушетія, Росія) сталася масова бійка за участю глядачів, в якій взяло участь кілька десятків людей.

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Автор
Денис Карпов
Тема
вільна боротьба
Місце
США
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