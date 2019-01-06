Розкрився грандіозний обман в бою Мейвезера в Японії - фотофакт

Відомий бійцівський аналітик і колишній боєць ММА Робін Блек навів докази постановочного бою між Флойдом Мейвезером і Теншіном Насукавой в Японії.

Блек зіставив траєкторію ударів Флойда і падінь Теншіна і знайшов невідповідності.

"Це славна японська традиція: представляти [світу] юну суперзірку подібним чином", – написав канадець під відео.

Блогер tribuna.com покадрово розібрав огляд від Блека.

Перший нокдаун

Мейвезер потрапляє Теншіну відкритою рукавицею за вухо. У професійному боксі удар відкритою рукавицею потрібен скоріше для того, щоб збити блок. Їм складно потрясти суперника: боксер б'є не ударними кісточками, не заводить лікоть, щоб потрапити жорстко – це більше схоже на ляпас. Флойд навіть не намагається довернуть зап'ясток, щоб вдарити хоч трохи сильніше.

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Потім Флойд б'є навздогін правої, але не потрапляє. Японець падає.

Другий нокдаун

Флойд схрещує ноги і упирається обома рукавичками Теншіну в лоб. У такому положенні Мейвезер практично беззахисний: голова і корпус відкриті з обох сторін і навіть несильний удар виведе його з рівноваги. Але Флойд – гранично розумний боксер (тому й залишився непереможним), він уникає найменшого натяку на небезпеку. Навіть якщо врахувати, що за правилами боксу японець йому не суперник, шалений удар через руку міг потрясти американця і позбавити рівноваги.

Потім Флойд потрапляє бічним Теншіну в область скроні, знову відкритою рукавицею. Але голова японця смикається не в сторону (як повинна б), а назад. Після цього він завалюється на спину.

Третій нокдаун

Мейвезер знову потрапляє лівим боковим відкритою рукавицею і заряджається на прямий удар справа. Сила удару сильно залежить від ніг, тому коли боксер б'є правою, він повинен вивернути п'яту назовні і повернути стегно – Флойд цього не робить. Блек пояснює, що в цьому ударі просто не могло бути достатньої сили (насправді прямим ударом Флойд навіть не потрапив – це видно на одному з повторів).

Але Теншін валиться назад і пролітає пiврінга. Якщо ж припустити, що бічний удар відкритою рукавицею був настільки сильним, то японець відлетів би лiворуч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 грудня 2018 го Мейвезер взяв участь в турнірі Rizin 14. Американець тричі відправляв у нокдаун Насукаву в виставковому поєдинку за правилами боксу. Після бою 41-річний Мейвезер повідомив, що заробив за трихвилинний бій 9 млн доларів.