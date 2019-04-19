Рожеві трусики: російська чемпіонка влаштувала спекотні танці на льоду – яскраве відео

Російська зірка фігурного катання Євгенія Медведєва показала виступ в зухвалому вбранні на шоу Ice Fantasia в Південній Кореї.
19-річна чемпіонка світу і Європи вийшла на лід у рожевому обтягуючому костюмі з латексу, який раніше порівняли з порнографічним. Євгенія виконала номер на пісню американської співачки Аріани Гранде "7 rings".
кадр з відео
Росіянка своїм виступом вразила глядачів на трибунах і любителів фігурного катання. Особливо Медведєва підкорила чоловічу частину аудиторію, виконуючи деякі трюки, під час яких можна побачити білизну спортсменки.
Пропонуємо вашій увазі відео ефектного шоу від росіянки в Південній Кореї.
I mean ... just look at her 💕 @JannyMedvedeva @ArianaGrande you have to see this! pic.twitter.com/ac9kevPurk- Kristian Kostov (@KristianKostov_) April 19, 2019
Part 2 pic.twitter.com/BS897UHzNh- Kristian Kostov (@KristianKostov_) April 19, 2019
💍✨💗 #EvgeniaMedvedeva @ArianaGrande # 7RINGS # IceFantasia2019 pic.twitter.com/kxEzhKzxan- MedvedevaNation (@MedvedevaNation) April 19, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, Євгенія Медведєва викликала справжній переполох в мережі, опублікувавши сміливе фото в еротичному вбранні.
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