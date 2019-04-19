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Рожеві трусики: російська чемпіонка влаштувала спекотні танці на льоду – яскраве відео

3.2тЧитати матеріал російською

Російська зірка фігурного катання Євгенія Медведєва показала виступ в зухвалому вбранні на шоу Ice Fantasia в Південній Кореї.

19-річна чемпіонка світу і Європи вийшла на лід у рожевому обтягуючому костюмі з латексу, який раніше порівняли з порнографічним. Євгенія виконала номер на пісню американської співачки Аріани Гранде "7 rings".

Рожеві трусики: російська чемпіонка влаштувала спекотні танці на льоду – яскраве відео

кадр з відео

Новини
Українська чемпіонка вразила мережу розкішною фігурою в купальнику

Росіянка своїм виступом вразила глядачів на трибунах і любителів фігурного катання. Особливо Медведєва підкорила чоловічу частину аудиторію, виконуючи деякі трюки, під час яких можна побачити білизну спортсменки.

Пропонуємо вашій увазі відео ефектного шоу від росіянки в Південній Кореї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євгенія Медведєва викликала справжній переполох в мережі, опублікувавши сміливе фото в еротичному вбранні.

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Тема
фігурне катання
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