Рожеві трусики: російська чемпіонка влаштувала спекотні танці на льоду – яскраве відео

Російська зірка фігурного катання Євгенія Медведєва показала виступ в зухвалому вбранні на шоу Ice Fantasia в Південній Кореї.

19-річна чемпіонка світу і Європи вийшла на лід у рожевому обтягуючому костюмі з латексу, який раніше порівняли з порнографічним. Євгенія виконала номер на пісню американської співачки Аріани Гранде "7 rings".

кадр з відео

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Росіянка своїм виступом вразила глядачів на трибунах і любителів фігурного катання. Особливо Медведєва підкорила чоловічу частину аудиторію, виконуючи деякі трюки, під час яких можна побачити білизну спортсменки.

Пропонуємо вашій увазі відео ефектного шоу від росіянки в Південній Кореї.

I mean ... just look at her 💕 @JannyMedvedeva @ArianaGrande you have to see this! pic.twitter.com/ac9kevPurk - Kristian Kostov (@KristianKostov_) April 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євгенія Медведєва викликала справжній переполох в мережі, опублікувавши сміливе фото в еротичному вбранні.

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