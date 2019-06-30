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РосТВ не вдалося заглушити гімн України на Європейських іграх - відеофакт

11.7тЧитати матеріал російською

Під час трансляції церемонії нагородження українського боксера Олександра Хижняка на II Європейських іграх в Мінську на російському телеканалі "Матч! Боєць" несподівано пропала картинка.

На середині гімну України в ефір потрапила зовсім інша трансляція. Через деякий час показ нашого чемпіона відновився, але з істотними перешкодами.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

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Нагадаємо, що Хижняк в фіналі боксерського турніру у ваговій категорії до 75 кг з рахунком 5:0 переміг італійця Сальваторе Кавалларо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна виграла боксерський турнір на Європейських іграх.

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Тема
Європейські ігри 2019
Особа
Олександр Хижняк
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