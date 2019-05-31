Росію вигнали з міжнародної спортивної організації

Росія втратила місце в Міжнародній арбітражній раді по спорту (ICAS) – вищому керівному органі Спортивного арбітражного суду (CAS).
За підсумками виборів було сформовано нову раду, до якої увійшли 20 осіб, що представляють Міжнародний олімпійський комітет (МОК), Асоціації національних олімпійських комітетів і міжнародні асоціації літніх і зимових федерацій з олімпійських видів спорту, пише "Спорт-Экспресс".
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Рада займається формуванням і затвердженням Списку арбітрів CAS, прийняттям та зміною Кодексу міжнародного спортивного арбітражу, а також забезпеченням фінансової, організаційної та правової основи діяльності інституційного арбітражу.
Раніше протягом 5 років в ICAS входила представник Олімпійського комітету Росії Олександра Брилліантова.
Штаб-квартира CAS знаходиться в швейцарському місті Лозанна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні довічно відсторонив російських тренерів з легкої атлетики Олексія Мельникова і Володимира Казаріна. Обидва назавжди дискваліфіковані за порушення антидопінгових правил.
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