Росію відсторонили від Олімпійських ігор і чемпіонатів світу

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) позбавило Росію права брати участь у великих міжнародних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми та чемпіонатами світу.

Таке рішення було одноголосно ухвалено на виконкомі організації, повідомляє Inside The Games. Термін такого вигнання становить чотири роки. Причиною стало порушення спортсменами з РФ антидопінгового законодавства, а також маніпуляції з даними проб у Московському антидопінговому центрі.

WADA MIGnews.com

Російські атлети не зможуть виступати під прапором країни на Олімпійських і Паралімпійських іграх 2020 і 2022 років, чемпіонаті світу з футболу 2022 року і першостях планети в інших видах спорту. Крім того, російським чиновникам заборонили відвідувати великі міжнародні турніри.

При цьому спортсмени, які не були помічені у вживанні заборонених речовин, зможуть виступити на змаганнях під нейтральним прапором.

У російської сторони є 21 день на подачу апеляції, що вона і зробить.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада Комітет з відповідності WADA рекомендував відсторонити Росію від участі в міжнародних змаганнях на чотири роки. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) пообіцяв підтримати санкції щодо Росії.

19 листопада британський таблоїд Daily Mail повідомив, що Росії можуть заборонити проведення домашніх матчів чемпіонату Європи з футболу 2020 року через невідповідність бази даних московської антидопінгової лабораторії. Про те, що дані з неї було підмінено, стало відомо у вересні.

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