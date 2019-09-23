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23 вересня • оновлено в 21:32
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Росію відсторонили від чемпіонату світу з легкої атлетики, заборонивши символіку РФ

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Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) продовжила відсторонення Росії від членства в організації.

Це означає, що спортсмени з РФ пропустять чемпіонат світу, який 27 вересня стартує в Катарі, передає Reuters. Таке рішення пов'язане з новим витком допінгового скандалу, підсумком якого стала підозра у фальсифікації даних Московського антидопінгового центру.

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російська легкоатлетка Аксана Гатаулліна

російська легкоатлетка Аксана Гатаулліна

При цьому російські атлети, які раніше не мали проблем із вживанням заборонених препаратів, зможуть взяти участь на катарському мундіалі під нейтральним прапором. IAAF заборонила використання російської символіки на турнірі.

"Жодна країна не є більш важливою, ніж сам чемпіонат", – прокоментував глава організації Себастьян Кое.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що Росія може бути не допущена до участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо.

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Теми
легка атлетика допінговий скандал
Місце
Катар
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Добрый доктор Айболит За спортсменами следит. Приходи к нему мочиться Фигуристка-танцовщица, Хоккеист и слаломист, И бегун, и бобслеист, Футболисты, хотя и растяпы вы, И красавица Маша Шарапова! Приползайте с усталыми мордами И бегите потом за рекордами! Вам на доброй и тёплой ладони я Поднесу по пять порций мельдония, Но сначала пописайте, деточки, А потом уже пейте таблеточки
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