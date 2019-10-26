Росіяни зацькували Ісинбаєву

Олімпійська чемпіонка зі стрибків з жердиною Олена Ісінбаєва на своїй сторінці в Instagram розкритикувала блогерів і нарвалася на серйозну відповідь критику.

"Чому ми не є лідерами думок, чому ми, не так звані інфлюенсери? Такими є дівчата, більшість з яких "порожні" всередині, мають штучну зовнішність. І чомусь саме вони надають більший вплив на молодь?" - задалася питанням вона.

Багато користувачів не погодилися зі спортсменкою. "Тому що ви без освіти лізете в управління країною, а треба б спортом займатися, там ви можете бути інфлюінсерамі", "Пустушки" вони для вас. А для інших людей вони ідеал самодостатності, гармонії і того, як жити щасливо, не спітнівши","Та тому що толку від вас, коли людям херово живеться", - стали писати їй користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дворазова олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Олена Ісінбаєва 2 роки тому вступила в Putin Team. Вона підтримала ініціативу Олександра Овечкіна – так само, як раніше Малкін, Буре, Фетисов, Ковальчук, Карякін і інші зірки спорту, викликавши огиду в соцмережах

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