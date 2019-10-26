Росіяни зацькували Ісинбаєву

Олімпійська чемпіонка зі стрибків з жердиною Олена Ісінбаєва на своїй сторінці в Instagram розкритикувала блогерів і нарвалася на серйозну відповідь критику.
"Чому ми не є лідерами думок, чому ми, не так звані інфлюенсери? Такими є дівчата, більшість з яких "порожні" всередині, мають штучну зовнішність. І чомусь саме вони надають більший вплив на молодь?" - задалася питанням вона.
Всім відмінного дня і настрою! 🤗😍 ⠀ Будучи на зустрічах ми, Олімпійський чемпіони, люди домоглися світового визнання і поваги, часто обговорюємо. Чому ми не є лідерами думок, чому ми, не так звані інфлюенсери? І чому такими є дівчата, більшість з яких "порожні" всередині, мають штучну зовнішність? І чомусь саме вони надають більший вплив на молодь? 🤔 ⠀ Ви знаєте відповідь, дорогі мої передплатники? 🙄 Я особисто в замішанні ... ⠀ Чекаю ваших коментарів 🤗 ⠀ I wish you all a wonderful day and good mood my dear ! 🤗😍 ⠀ Being at meetings we, Olympic Champions, people who have achieved world recognition and respect, often discuss. Why are we not opinion leaders, why are we not so-called influencers? And why are these girls, most of whom are "empty" inside, having an artificial appearance? And why do they have a greater impact on young people ? 🤔 ⠀ Do you know the answer, my dear subscribers? 🙄 I'm personally confused ... ⠀ Waiting for your comments 🤗
Багато користувачів не погодилися зі спортсменкою. "Тому що ви без освіти лізете в управління країною, а треба б спортом займатися, там ви можете бути інфлюінсерамі", "Пустушки" вони для вас. А для інших людей вони ідеал самодостатності, гармонії і того, як жити щасливо, не спітнівши","Та тому що толку від вас, коли людям херово живеться", - стали писати їй користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, дворазова олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Олена Ісінбаєва 2 роки тому вступила в Putin Team. Вона підтримала ініціативу Олександра Овечкіна – так само, як раніше Малкін, Буре, Фетисов, Ковальчук, Карякін і інші зірки спорту, викликавши огиду в соцмережах
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