Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 19:58
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Росія зізналася в підміні допінг-проб

3.6т Читати матеріал російською

Глава Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус визнав факт підміни кількох допінг-проб російських спортсменів, аналіз яких проводить експертна група WADA.

Юрій Ганус

Юрій Ганус

На конференції в Колорадо глава РУСАДА підтвердив, що база даних московської лабораторії зазнала змін, і, за словами чиновника, цей процес був здійснений з метою "захистити репутацію колишніх зіркових російських спортсменів, які зараз займають державні посади і є високопоставленими спортивними чиновниками в Росії".

За даними The New York Times, всього працівники московської лабораторії змінили результати декількох тисяч допінг-проб.

Новини
Допінг-скандал із Росією: WADA зробило важливу заяву

Як повідомляв OBOZREVATEL, у WADA виникли підозри у фальсифікації даних московської антидопінгової лабораторії. Голова комітету WADA щодо відповідності Джонатан Тейлор заявив, що з бази даних лабораторії була видалена частина інформації про позитивні допінг-пробах російських спортсменів. Росії було дано тритижневий термін, щоб відповісти на поставлені запитання. .

Якщо сумніви WADA в справжності отриманих з Москви даних підтвердяться, то Росії може загрожувати відсторонення від участі в літній Олімпіаді-2020 на Токіо і зимовiй Олімпіадi-2022 в Пекіні.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
допінговий скандал
Тег
WADA
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
16
Смішно
10
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
Северная Мельдония рулит!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Отечество (чиновники) превыше всего! Цель оправдывает средства, тем более, что за это хорошо платят.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Работники московской лаборатории изменили результаты нескольких тысяч допинг-проб, всего-то ? Какая досада !
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / думки

ads pixel