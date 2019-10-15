Росія зізналася в підміні допінг-проб

Глава Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус визнав факт підміни кількох допінг-проб російських спортсменів, аналіз яких проводить експертна група WADA.

Юрій Ганус

На конференції в Колорадо глава РУСАДА підтвердив, що база даних московської лабораторії зазнала змін, і, за словами чиновника, цей процес був здійснений з метою "захистити репутацію колишніх зіркових російських спортсменів, які зараз займають державні посади і є високопоставленими спортивними чиновниками в Росії".

За даними The New York Times, всього працівники московської лабораторії змінили результати декількох тисяч допінг-проб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у WADA виникли підозри у фальсифікації даних московської антидопінгової лабораторії. Голова комітету WADA щодо відповідності Джонатан Тейлор заявив, що з бази даних лабораторії була видалена частина інформації про позитивні допінг-пробах російських спортсменів. Росії було дано тритижневий термін, щоб відповісти на поставлені запитання. .

Якщо сумніви WADA в справжності отриманих з Москви даних підтвердяться, то Росії може загрожувати відсторонення від участі в літній Олімпіаді-2020 на Токіо і зимовiй Олімпіадi-2022 в Пекіні.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!