Збірна України з боєм програла Росії у відборі чемпіонату Європи з гандболу-2022

Максим Іншаков Інші види спорту 15:33, 7.11.2020 Оновлено: 15:40, 7.11.2020

Збірна України з гандболу програла команді Росії в 2-му матчі відбіркового турніру на чемпіонат Європи-2022.

Зустріч на паркеті палацу спорту "Уруччя" в Мінську завершився з рахунком 28:30.

Наші співвітчизники лідирували лише на початку тайму. Починаючи з 3-ї хвилини росіяни вийшли вперед. Під час першої половини їхня перевага сягала 3 пунктів. Українці кілька разів були близькі до того, щоб зрівняти рахунок, але бездоганно грав голкіпер РФ.

У другому таймі підопічні Миколи Степанця пропустили ривок суперника 2:6, що і стало визначальним фактором негативного результату. Під кінець зустрічі наші співвітчизники скоротили відставання, але вирвати перемогу не змогли.

Крім Росії та України, у групі 3 гратимуть збірні Чехії і Фарерських островів.

Турнірне становище

Щоб вийти до фінальної частини чемпіонату Європи, який пройде в Угорщині й Словаччині з 13 до 30 січня, необхідно посісти одне з перших двох місць у групі, або виявитися однією з кращих чотирьох команд серед тих, хто посів треті місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередня зустріч між цими збірними пройшла 5 листопада і завершилася внічию 27:27.

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