Російські фігуристи на чемпіонаті світу-2018 в Мілані завоювали лише дві медалі - "срібло" і "бронзу".

Євгенія Тарасова і Володимир Морозов стали другими серед пар, Михайло Коляда взяв "бронзу" в чоловічих змаганнях, повідомляє sports.ru.

Таким чином, Росія вперше з 2014 року не змогла завоювати "золото" на чемпіонаті світу. У 2014 році росіяни взяли два "срібла".

Це найгірший результат за медалями з 2011 року - тоді російські спортсмени теж взяли тільки "срібло" в парах і "бронзу" у чоловіків.

Як повідомляв раніше "Обозреватель" 15-річна олімпійська чемпіонка, з якої порушив закон Путін, зганьбилася на чемпіонаті світу з фігурного катання.