"Росія - окупант": борців вимагають покарати за прапор РФ

Члени молодіжного руху "Моя країна окупована" провели пікет в Тбілісі біля будівлі Федерації боротьби Грузії, вимагаючи покарання грузинських спортсменів, які сфотографувалися з російськими борцями в майках кольорів прапора Росії і портретом головного тренера збірної Росії Джамболата Тедеєва.

грузинські борці PalitraNews

Фото спочатку потрапило в соціальні мережі, а потім в ЗМІ Грузії, викликавши гнівні відгуки. Головний тренер збірної Грузії зазначив, що знімок зроблений в Дагестані на чемпіонаті Європи, а майки грузинськими спортсменами були надіті на прохання організаторів.

Активісти прийшли до будівлі в майках, на яких написано "Росія - окупант", вони скандували образливі гасла на адресу російського керівництва і розклеювали стікери антиросійського змісту, повідомляє газета "Взгляд"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії бабуся увірвалася на ринг під час змагань з вільної боротьби і побила суперника онука.