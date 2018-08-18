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"Росія - окупант": борців вимагають покарати за прапор РФ

4.9тЧитати новину російською

Члени молодіжного руху "Моя країна окупована" провели пікет в Тбілісі біля будівлі Федерації боротьби Грузії, вимагаючи покарання грузинських спортсменів, які сфотографувалися з російськими борцями в майках кольорів прапора Росії і портретом головного тренера збірної Росії Джамболата Тедеєва.

грузинські борці

PalitraNews

Фото спочатку потрапило в соціальні мережі, а потім в ЗМІ Грузії, викликавши гнівні відгуки. Головний тренер збірної Грузії зазначив, що знімок зроблений в Дагестані на чемпіонаті Європи, а майки грузинськими спортсменами були надіті на прохання організаторів.

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Одним ударом: російський борець здійснив страшне вбивство

Активісти прийшли до будівлі в майках, на яких написано "Росія - окупант", вони скандували образливі гасла на адресу російського керівництва і розклеювали стікери антиросійського змісту, повідомляє газета "Взгляд"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії бабуся увірвалася на ринг під час змагань з вільної боротьби і побила суперника онука.

Читайте всі новини по темі "вільна боротьба" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
вільна боротьба
Місце
Грузія
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что украинские, что грузинские активисты -по факту пассивные педерасты на содержании амерских и европейский геев!
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ЭрЪ ХейтЪ
ЭрЪ ХейтЪ
депортировать всех грузишек назад в грузинию
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы. вот ваши братья. такие же ебанутые. одни расценки. одни методички, активисты пришли........
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