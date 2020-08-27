Росія не потрапила в число учасників ЧЄ з художньої гімнастики в Києві

Максим Іншаков Інші види спорту 18:19, 27.08.2020

Збірна Росії з художньої гімнастики не увійшла до числа учасників чемпіонату Європи в Києві, повідомляє прес-служба Європейського гімнастичного союзу. Причина відсутності росіянок не називається.

Всього на турнірі візьмуть участь 300 гімнасток з 39 країн: 145 дорослих (44 індивідуальних і 17 груп) і 138 юніорів (тільки індивідуальні).

Оскільки цей захід є частиною олімпійського кваліфікаційного процесу, все федерації, які ще не пройшли кваліфікацію, можуть зареєструвати одну гімнастку в індивідуальному багатоборстві серед дорослих.

Чемпіонат Європи в Києві повинен пройти з 26 по 29 листопада, проте його проведення остаточно поки не затверджено. Остаточне рішення буде прийнято 28 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з художньої гімнастики завоювала сім медалей на етапі Гран-прі, який з 7 по 8 березня проходив в чеському Брно.

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