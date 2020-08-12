Росія – на країна для життя, – спортсмен, що повернувся в Білорусь

Білорус Микола Башан, який входив до збірної Росії з метання молота, повернувся на батьківщину.

За словами призера всеросійських легкоатлетичних змагань, спочатку в РФ він поїхав через свого наставника.

"Варіантів залишитися в Росії вистачало. Але у мене завжди в думках було розуміння, що там я жити не буду. Це не країна для життя. Що з нею не так? Суєта, якась озлобленість, напруга. У Мінську люди набагато добрішi і спокійнішi. Ніхто нікуди не поспішає, комфортне життя. А там – мурашник", – наводить слова Башана sb.by.

Як повідомляв OBOZREVATEL, болгарський півзахисник "Ростова" Івелін Попов розповів, що зазнали в Росії його дружина Олена і діти після того, як йому було діагностовано коронавірус.

За словами футболіста, незважаючи на негативні результати у жінки, в Ростові місцеві жителі відмовлялися разом з нею йти в будинку одними сходами.