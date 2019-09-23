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23 вересня • оновлено в 13:33
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Росія може пропустити Олімпіаду-2020: стали відомі нові подробиці скандалу

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Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) запідозрило Росію у фальсифікації даних Московської антидопінгової лабораторії і дало їй три тижні на пояснення ситуації.

Про це в інтерв'ю sportspressen.dk розповів глава Інституту національних антидопінгових агентств (iNADO) Міхаель Аск.

"У зв'язку зі сформованою ситуацією WADA ініціювало процес відсторонення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). Тепер Росії дадуть три тижні на пояснення", — заявив Аск.

Росія може пропустити Олімпіаду-2020: стали відомі нові подробиці скандалу

За його словами, експерти WADA знайшли невідповідності в отриманих даних.

"Я не хочу говорити остаточно про можливі наслідки, але, звичайно ж, WADA має знову відсторонити РУСАДА. І, можливо, варто покарати всю країну в цілому, а не тільки національне антидопінгове агентство", — додав Аск.

За інформацією британських ЗМІ, Росії загрожує відсторонення від Олімпійських ігор-2020. В Олімпійському комітеті РФ назвали ці публікації чутками.

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WADA проводить розслідування і повідомить про його результати на засіданні виконавчого комітету в Токіо 23 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком WADA у вересні 2018 року поновив повноправний статус РУСАДА, який російське агентство втратило в листопаді 2015 року.

У січні 2019-го WADA повідомило, що експерти отримали нові дані з бази Московської антидопінгової лабораторії. Зазначалося, що проби 298 росіян викликали підозри.

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Тема
Олімпіади-2020
Місце
Росія
Тег
WADA
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Решение об отстранении ка-цап-ни от Олимпийских игр должен принять МОК. А вот WADA должна предоставить МОК основания для принятия такого решения. Сам же МОК обязательно учтет, что наказание, наложенное на государство лаптерогов в 2016 году ничему тупых репоедов не научило. Поэтому в 2020 году репоедам следует запретить даже выступления их спортсменов под флагом МОК
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