Росія може пропустити Олімпіаду-2020: стали відомі нові подробиці скандалу

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) запідозрило Росію у фальсифікації даних Московської антидопінгової лабораторії і дало їй три тижні на пояснення ситуації.

Про це в інтерв'ю sportspressen.dk розповів глава Інституту національних антидопінгових агентств (iNADO) Міхаель Аск.

"У зв'язку зі сформованою ситуацією WADA ініціювало процес відсторонення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). Тепер Росії дадуть три тижні на пояснення", — заявив Аск.

За його словами, експерти WADA знайшли невідповідності в отриманих даних.

"Я не хочу говорити остаточно про можливі наслідки, але, звичайно ж, WADA має знову відсторонити РУСАДА. І, можливо, варто покарати всю країну в цілому, а не тільки національне антидопінгове агентство", — додав Аск.

За інформацією британських ЗМІ, Росії загрожує відсторонення від Олімпійських ігор-2020. В Олімпійському комітеті РФ назвали ці публікації чутками.

WADA проводить розслідування і повідомить про його результати на засіданні виконавчого комітету в Токіо 23 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком WADA у вересні 2018 року поновив повноправний статус РУСАДА, який російське агентство втратило в листопаді 2015 року.

У січні 2019-го WADA повідомило, що експерти отримали нові дані з бази Московської антидопінгової лабораторії. Зазначалося, що проби 298 росіян викликали підозри.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!