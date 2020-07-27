Росія має бути повністю усунена від Олімпіади, – допінг-кат РФ Родченков

Ексглава Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков, який став головним свідком у допінговому скандалі Росії, заявив, що жоден спортсмен з РФ не має брати участь в Олімпіаді в Токіо.

"Це має бути тотальна заборона без будь-яких винятків чи допуску окремих спортсменів. Ті ж люди, які підробляли та підміняли результати допінг-проб під час ОІ-2014 в Сочі, займалися фальсифікацією документів. Це відбувалося щодня в неймовірних масштабах. Це доводить, що Росія не вчиться на своїх помилках", – сказав Родченков в інтерв'ю виданню BBC.

Він також зазначив, що махінації з допінгом на Олімпіаді в Сочі були особистим проектом президента РФ Володимира Путіна.

"Те, що відбулося в Росії – це апогей шахрайства. Жодна інша країна не зможе зробити щось подібне, оскільки нам було дано зелене світло в будь-яких питаннях. Олімпійські ігри були особистим проектом Путіна. У нас не було жодних обмежень в ресурсах" , – підсумував ексглава Московської лабораторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) позбавило права Росію брати участь у великих міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу.