ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Російську фігуристку зацькували через відверте фото в Instagram

Читати матеріал російською

Російська фігуристка Анна Погоріла піддалася жорсткій критиці в Instagram після фотографії в купальнику.

Російську фігуристку зацькували через відверте фото в Instagram

Користувачі всесвітньої павутини згадали 21-річної москвичка її слова про колегу Єлизавету Туктамишеву.

Погорілова говорила в інтерв'ю, що не поділяє захоплень з приводу гучного номера з роздяганням на льоду у виконанні Туктамишевої.

"Вважаєте, роздягатися на льоду або в іншому громадському місці пристойно? Я б так точно не змогла. Я себе поважаю як дівчина, жінка. Мені було б некомфортно, коли в майбутньому моя дитина подивиться на такі виступи і запитає: "Мам, це що ?"- заявила свого часу Погорілий.

Напередодні Анна виклала в фотографію в купальнику, написавши: "Відпустка закінчилася і почалися збори! Стільки змін відбувається останнім часом в моєму житті, що кругом голова. Але так тільки цікавіше".

Анна Погоріла

Анна Погоріла

Instagram

Анна Погоріла

Анна Погоріла

Instagram

Анна Погоріла

Анна Погоріла

Instagram

Анна Погоріла

Анна Погоріла

Instagram

Анна Погоріла

Анна Погоріла

Instagram

Анна Погоріла

Анна Погоріла

Instagram

Анна Погоріла

Анна Погоріла

Instagram

Анна Погоріла

Анна Погоріла

Instagram

Анна Погоріла

Анна Погоріла

Instagram

Анна Погоріла

Анна Погоріла

Instagram

Анна Погоріла

Анна Погоріла

Instagram

Анна Погоріла

Анна Погоріла

Instagram

У коментарях їй відразу пригадали тi слова про "оголення". "Вважаєте, роздягатися в громадському місці пристойно? Що скажете, коли в майбутньому ваша дитина подивиться на такі фотографії і запитає:"Мам, це що?"

Деякі користувачі навіть стали ображати Анну, яка в підсумку виклала в сторіс скріншот з коментарями.

Російську фігуристку зацькували через відверте фото в Instagram

"Обожнюю читати коментарі хейтерiв під постом. Вони дуже веселять, прям самооцінка піднімається", - написала Погоріла.

Новини
Популярна кіберспортсменка роздяглася топлес, забувши вимкнути стрім — відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, після роздягання Туктомишевої виник флешмоб, під назвою Tuktik Challenge, до якого приєдналися інші фігуристи. Спортсмени повторили трюки Лізи і також роздяглися до білизни.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel