Російського чемпіона знайшли мертвого в калюжі крові

Багаторазового переможця та призера турнірів із дзюдо в категорії до 81 кг Самарської області Євгена Кушніра вбили під час "стрілки" в Тольятті.

Кушнір і щонайменше один його друг брали участь у вуличній розбiрцi на вулиці Ларіна. Приятель чемпіона отримав різні рани: ножові і від травматичного пістолета. Його вже прооперували в лікарні.

Один зі свідків стверджує, що смерть Кушніра наступила в результаті пострілу в голову з травматичного пістолета, інший – що від ножового поранення.

Як повідомляє СУ СК Росії у Самарській області, порушено кримінальну справу про вбивство і замах на вбивство. Підозрюваний у скоєнні злочину, громадянин 1988 року народження, оголошений у розшук. Його імені відомство не розкрило.

Євген Кушнір

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