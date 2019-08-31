Дворазовий чемпіон Європи з бойового самбо Хадіс Ібрагімов невдало дебютував в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

24-річний дагестанець програв у третьому раунді південнокорейцю Да Ун Джану на турнірі UFC Fight Night 157 в Китаї.

Ібрагімов - Так Ун Джан

Росіянин лідирував в перших двох раундах, викидаючи величезну кількість ударів. У заключній п'ятихвилинці Джан скористався втомою Ібрагімоваа, і за три хвилини до кінця матчу прямо в стійці замкнув на його шиї задушливий прийом "гільйотину".

OBOZREVATEL пропонує своїм читача подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня знаменитий український боєць змішаних єдиноборств (MMA) Ярослав Амосов (22-0) на турнірі Bellator 225 в Бріджпорті (США) задушливим прийомом переміг 30-річного американця Девіда Рікелза (21-6-0, США).

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